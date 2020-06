Modelo trans impacta al mostrar pruebas de su conversación privada con Farfán | VIDEO

¿Fue infiel a Yahaira Plasencia? Jefferson Farfán volvió a estar en medio de la polémica tras revelar una modelo trans, conversaciones privadas e imágenes con el jugador.

Por medio del programa de Magaly Medina, se difundió la información que fue manifestada por la peruana, quien mostró los chats de Instagram.

¿Quién es la modelo con quien habló Jefferson Farfán?

La joven que radica en Europa,Valeska Ivanova, es una mujer trans, empresaria y animadora de eventos.

Durante un reportaje de Magaly TV La Firme, indicó que el deportista le escribió a sus redes sociales para consultarle sobre su actual lugar de residencia, entre otras cosas.

¿Cuál fue la conversación de Jefferson Farfán y la modelo trans?

De acuerdo a los pantallazos mostrado en el programa de entretenimiento se vio que decía: "¿Hola, eres peruana?”; escribió el jugador de la Selección Peruana porque - según dijo - un primo de él viajaría allá.

Al parecer era conversación sin importancia, hasta que Farfán le comenzó a enviar vídeos de sus entrenamientos y le pidió fotos. “Ya quiero ver tus fotos, ya me dejaste con la intriga”, sostuvo Jefferson.

Según contó Valeska a “Magaly TV La Firme”, el seleccionado pensó que era “una mujer biológica”.

"Hasta que yo le mandé un video y se da cuenta y me dice ‘¿tú eres gay?’ Yo le respondo que no, que soy una mujer transexual . Le respondo que por conversar con alguien así no lo va a ser menos hombre. Dijo que le sorprendía y que juró que pensaba yo que era mujer”, comentó Valeska.

Jefferson Farfán le pidió así a la modelo que borre la conversación

Jefferson Farfán al darse cuenta que era una mujer transgénero, le pidió que borrara las conversaciones, sin embargo, ella no lo hizo por lo que pudo mostrar las pruebas en su cuenta de Instagram.

“Por favor, me gustaría que elimines estas conversaciones. Mándame un pantallazo de la conversa eliminada”, le rogó la pareja de Yahaira Plasencia.