Mario Irivarren se pronuncia al conocer que Ivana y Beto viven juntos

El chico reality, Mario Irivarren, en medio de la polémica por la nueva relación de su expareja Ivana Yturbe con Beto Da Silva durante la cuarentena, decidió enviar un contundente mensaje.

Cabe recordar, que el empresario tuvo un romance durante años con la modelo, mientras terminaban y retomaban su romance varias veces hasta este año.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre la nueva relación de Ivana Yturbe?

El joven en medio del aislamiento social tras haber dado positivo al coronavirus y estar fuera de 'Esto es guerra' hasta que se recupere, habló fuerte y claro sobre la convivencia de su exnovia con el jugador de Alianza Lima.

“¿Qué opino sobre Ivana y su relación? De mi vida privada no voy a dar declaraciones, me reservo todos los comentarios”, sostuvo Mario, evitando cualquier vínculo con lo ocurrido.

Además, el modelo prefiere no hacer casos a los comentarios luego que Magaly Medina en su programa reveló que quizá podría volver con Ivana cuando termine el estado de emergencia.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva fueron captados conviviendo

La exreina de belleza fue captada por las cámaras de Magaly TV La Firme viviendo junto al jugador nacional en un departamento, cuando la joven hacía ejercicios y él la miraba desde el balcón. A su vez, la hermana del futbolista confirmó que a veces está con ellos en el inmueble.

Mario Irivarren entre lágrimas anunció así que tiene COVID-19

Cuando retornó EEG, sorprendieron al enlazarse en vivo con Mario desde su casa, para informar que no volvería a la competencia por haberse contagiado de COVID-19.

Irivarren con tristeza contó cómo ocurrió lo sucedido: "El día de la madre, yo me encontraba en mi casa. Eran como las nueve y media de la noche y no había nadie en calle, cuando empecé a escuchar el llamado de auxilio de unas personas. No entendía lo que pasaba, así que me acerqué a mi puerta. Luego vi a una joven buscando movilidad hasta la avenida San Luis. Ella tenía a su tía en silla de ruedas, me preguntó si tenía carro y si las podía llevar, yo respondí que sí, así que saqué el auto y lo lleve hasta la esquina".

En el preciso momento que yo llegué también se acercó un familiar con otro vehículo. Eran todas mujeres, por lo tanto no podían cargar a la señora, así que lo hice yo. No pensé, simplemente actúe y la subí al carro, además llevé a las sobrinas hasta la clínica, ya que estaban desesperadas", agregó el guerrero.