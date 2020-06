Mario Irivarren habla de la doble moral: “piden programas de cultura, pero no lo ven”

Mientras Mario Irivarren se recupera tras contagiarse de coronavirus dio una entrevista a través de un en vivo de Instagram, donde se refirió a las críticas que se dieron a raíz del regreso de Esto es guerra a la programación.

Para el chico reality todo parte porque “la gente exige programa de cultura”, no obstante, afirmó que estos ya existen, pero que nadie lo sintoniza.

“La polémica es que la gente exige programas de cultura, pero esos programas ya existen, el problema es que nadie lo ve, ¿entiendes?”, manifestó la expareja de Ivana Yturbe a una seguidora suya.

Asimismo, Irivarren indicó que cada persona decide lo que desea ver en la televisión. “No entiendo tu postura, no te gusta ‘Esto es guerra’, a pesar de que el contenido está regulado y enfocado de manera muy positiva, no tiene por qué gustarte”, agregó.

Como se sabe, Mario Irrivarren no estuvo en el estreno de la nueva temporada de Esto es guerra debido a que se contagió de coronavirus. Tras recibir el apoyo de sus fans, el modelo y empresario decidió usar su cuenta de Instagram para agradecer a sus seguidores.“En lo que a mi salud respecta, estoy muy bien. Igual, muchas gracias por sus mensajes. Los he leído todos y he respondido a los que he podido, y eso ayuda bastante en realidad”, se le escucha decir a Mario Irivarren en los primeros segundos.