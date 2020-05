Mario Irivarren: “Intento mostrarles mi lado positivo, pero tengo mis días malos”

El estreno de ‘Esto es Guerra’ trajo muchas noticias, una de ellas es la confirmación de que Mario Irivarren no estaría en el reality porque se infectó coronavirus.

A través de una videollamada con el programa conducido por Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz, Mario Irivarren confesó que dio positivo a la prueba de COVID-19.

Con la voz quebrada, el competidor de ‘Esto es Guerra’ contó que se infectó luego de ayudar a una vecina a trasladarse por una emergencia médica durante el toque de queda.

Asimismo, después de esta videollamada con el programa, a través de sus historias de Instagram, Mario Irivarren le contó a sus seguidores que se encuentra bien de salud, aunque tiene días en los que sus ánimos no le ayudan mucho.

“Estoy físicamente bien. No tengo ningún problema de salud. La semana pasada tuve el malestar típico del coronavirus: fiebre, dolor corporal, de cabeza. Fue leve, tomé las pastillas que me indicó el médico y guardé unos días en cama. Hoy en día me siento en perfecto estado”, dijo el participante del reality de América TV.

“Intento mostrarles mi lado positivo en las redes sociales, pero tengo mis días malos, en los que me gana la ansiedad y no tengo ganas de hacer nada. Y, aunque siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, es inevitable que a veces nos quebremos, somos humanos”, agregó.

Además, mencionó que tiene muchas ganas de regresar al programa conducido por Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz. “Quería trabajar, pero me tocará esperar un poquito más. Afortunadamente, estoy bien, y ningún miembro de mi familia ha presentado síntomas”.

Mario Irivarren también agradeció las muestras solidaridad que ha recibido por parte de sus compañeros y sus seguidores.

Compañeros de Mario Irivarren de ‘Esto es Guerra’ le enviaron mensajes de aliento

Al enterarse de esta noticia, sus compañeros de ‘Esto es Guerra’ le enviaron mensajes de aliento para que se recupere pronto.

Ivana Iturbe fue una de las que le expresó su apoyo. “Definitivamente fue una buena acción de su parte, eso demuestra que tiene un gran corazón. Yo sé que todo va a estar bien. De todo corazón, que se recupere pronto, y a su mami no le pase nada (…) Qué esté totalmente aislado (Mario Irivarren) y que se recupere pronto para que pueda ser parte de esta linda familia. Cuídate mucho y toma todas las medidas del caso para volver a verte”.

A este mensaje se sumaron otros guerreros, como Alejandra Baigorria que le mando sus mejores vibras y Michelle Soifer: “Es un gran dolor, pero nos reconforta que ya estés mejor”.