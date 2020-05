Magaly Medina se solidarizó con Mario Irivarren tras contar que tiene COVID-19 [VIDEO]

Magaly Medina se pronunció sobre Mario Irivarren, quien este último lunes apareció en Esto es Guerra para contar que tenía coronavirus, por lo que no podía participar en el espacio junto a sus compañeros.

El modelo lamentó la difícil decisión, sin embargo, señaló que lo que más le apena es no poder salir ni abrazar a sus seres queridos.

Ante ello, Magaly Medina se solidarizó con el guerrero y destacó que lo entiende.

"No va estar en el programa evidentemente, tiene que recuperarse. hacer lo que los médicos le recomiendan. Estamos valorando nuestras vidas y la libertad de poder movilizarte, salir, abrazar a la gente a la que amas. Hay veces que no podemos abrazar a nuestros padres, abuelos porque son mayores y son población vulnerable. En su caso (Mario Irivarren) seguro tiene gente mayor a la que no puede acercarse, y eso genera mucha ansiedad y mucha pena”, indicó Magaly Medina.

Asimismo, resaltó las cualidades de Mario Irivarren, calificándolo como "un chico emprendedor".

"Mario es un chico joven que está acostumbrado a salir, a trabajar porque hay que reconocer que es que un chico emprendedor muy chambero. Él siempre ha tenido emprendimientos al margen de la televisión, lógicamente debe ser cabeza de familia, debe haber gente que depende de él. Pues bien, así fue el inicio dramático de Esto es Guerra", detalló la periodista.

Magaly Medina no pudo abrazar a su padre cuando lo vio

Magaly Medina señaló que comprende la situación de Mario Irivarren, pues este último fin de semana visitó a su padre de 91 años, a quien solo lo vio desde lejos y no pudo abrazar porque tenía que ser responsable, pese a que su última prueba de coronavirus salió negativa.

“Este fin de semana fui de lejos a ver a mi padre por una cuestión médica, porque él es una persona de 91 años, y me daba muchísimo dolor no poder abrazarlo porque no podía ser irresponsable”, contó Medina notoriamente afectada.