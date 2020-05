Mario Irivarren entre lagrimas anuncia que tiene COVID-19

Mario Irivarren no se presentó en el set de Esto es Guerra porque tiene coronavirus. El integrante del reality contó a Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz que está tomando las medidas preventivas, luego de dar positivo al COVID-19.

Uno de los conductores indicó que todas las personas que van a participar en el programa se realizaron las pruebas correspondientes, es por ello que se conoció el estado de salud del ex de Ivana Yturbe.

"El día de la madre, yo me encontraba en mi casa. Eran como las nueve y media de la noche y no había nadie en calle, cuando empecé a escuchar el llamado de auxilio de unas personas. No entendía lo que pasaba, así que me acerqué a mi puerta. Luego vi a una joven buscando movilidad hasta la avenida San Luis. Ella tenía a su tía en silla de ruedas, me preguntó si tenía carro y si las podía llevar, yo respondí que sí, así que saqué el auto y lo lleve hasta la esquina", contó Irivarren.

"En el preciso momento que yo llegué también se acercó un familiar con otro vehículo. Eran todas mujeres, por lo tanto no podían cargar a la señora, así que lo hice yo. No pensé, simplemente actúe y la subí al carro, además llevé a las sobrinas hasta la clínica, ya que estaban desesperadas", agregó el guerrero.

Este fue el relato de Mario Irivarren, quién contestó sobre cómo podría haberse contagiado, ya que aseguró haber seguido todas las normas del distanciamiento social, hasta que realizó este acto de ayuda con sus vecinas.

La producción de Esto es Guerra continuará con exámenes periódicos para asegurar la protección de todos los integrantes del programa, tanto los que aparecen frente de cámaras como los que están fuera de ellas.