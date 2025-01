Ale Venturo celebró a lo grande el cumpleaños de su hija Aissa y no dudó en compartir con sus seguidores cada detalle de este día especial. La empresaria e influencer publicó fotos y videos de la encantadora fiesta, donde los invitados también se sumaron con mensajes llenos de amor para la pequeña ‘Gugis’. La celebración estuvo llena de estilo, desde la decoración hasta los looks de los orgullosos padres. Ale y Rodrigo Cuba apostaron por la clásica y sofisticada combinación black & white, una elección atemporal que refleja elegancia y frescura, perfecta para cualquier ocasión.

Ale Venturo apostó por un conjunto de dos piezas que derrochaba sofisticación y frescura. Su look, compuesto por un chaleco de cuello halter y un pantalón suelto tipo cargo, equilibraba a la perfección la elegancia con un aire relajado y moderno. La empresaria complementó su atuendo con accesorios minimalistas, una tendencia que sigue vigente en 2025 a pesar del auge de los maxi accesorios. Su elección demostró que el estilo effortless chic sigue siendo un acierto seguro, reafirmando su esencia y buen gusto en cada detalle.



Por su parte, Rodrigo Cuba optó por un outfit más relajado pero igual de trendy. Su look estaba compuesto por una camisa ligera, un short cargo negro y unas zapatillas sport beige con detalles en blanco, combinando comodidad y estilo con un aire urbano y desenfadado. Sin embargo, la estrella de la celebración fue la pequeña Aissa, quien se robó todas las miradas con un vestido negro de hombreras al estilo boho, adornado con detalles en blanco. Para darle un toque de ternura y en sintonía con la estética de Mickey Mouse, la cumpleañera lució un lazo rojo que resaltaba su look total, demostrando que la moda también es un juego de estilo desde la infancia.