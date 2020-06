Sebastian Rulli lloró al contar la muerte de su bebé | VIDEO

Sebastian Rulli, famoso por su exitosa carrera como actor en melodramas y ahora incursionando en Netflix, habló por primera vez una dura etapa que vivió en medio de su carrera.

El intérprete decidió como pocas veces de su vida privada, conmoviendo al público al revelar que perdió un hijo hace unos años.

¿Con quién tuvo un hijo Sebastian Rulli?

El artista durante una entrevista con el programa La última y nos vamos de Unicable, manifestó lo contento y orgulloso que se siente de su primogénito Santi, quien nació durante su romance con la conductora argentina Cecilia Galiano.

El adolescente, no suele ser expuesto frente a cámaras por el galán de telenovelas pero suele ser consentido por su papá. A su vez, el menor mantiene una buena relación con la pareja de su progenitor, Angelique Boyer.

Sebastian Rulli lloró al contar que perdió un bebé

Antes de la llegada de su primogénito, el protagonista de El Dragón contó que esperaba con ilusión la llegada de su primer bebé. Sin embargo, ocurrió un hecho fortuito que impidió terminar el proceso de crecimiento de su pequeño.

“Yo quería tener una familia y Cecilia también. Entonces todo parecía ser perfecto y queriendo tener un hijo luego la vida te va demostrando la realidad y era complicado", sostuvo el actor.

"Se hicieron las evaluaciones de qué se necesitaba y en ese momento ella necesitaba un tratamiento de hormonas o ese tipo de cosas y se buscó, no se logró, luego pegó, a los dos meses se perdió y eso fue bien difícil”, indicó Rulli.

El actual novio de la actriz Angelique, reconoció que sufrió mucho, tanto así que no quería tener hijos, pero de un momento a otro quedó embarazada Cecilia.

"Fue muy difícil, sobre todo para ella. Y yo le dije: ‘Ya no’. Esto de tener que ver la hora, el día, sinceramente lastima mucho la relación y bueno dijimos: ‘Ya basta’ y cuando menos se lo esperaba uno de repente Dios quiso que pegara”.

Al finalizar la entrevista, entre lágrimas habló de cómo ama a su hijo: "Santi para mí es mi responsabilidad más grande. Espero ser el mejor papá. Creo que lo amo muy bien. Lo dejo ser. Me gusta ser también un poco disciplinado en esa sensación de poder llevarle un buen ejemplo, me gusta motivarlo, me gusta que se esfuerce por conseguir las cosas, me gusta verlo desarrollarse en lo que le gusta aunque sean cosas que yo quizás no entiendo, que es todo esto de las plataformas, las aplicaciones".