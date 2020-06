Esposo de Mabel Huerta y la periodista responden a la denuncia de acoso sexual | VIDEO

Mabel Huertas luego de haber hecho su denuncia pública por haber sido acosada por el trabajador de una tienda por departamento, una usuaria le respondió que también había sido víctima de un hecho igual pero por el esposo de la periodista.

Ante ello, Magaly Medina expuso el caso, contando cuál fue la respuesta del implicado y la comunicador medio de la polémica que se desarrolló en Twitter, según el portal del diario Ojo.

Tepha Salazar denunció de acoso al esposo de Mabel Huertas en Twitter

Salazar ante la controversia en redes sociales por el joven de Promart, refutó a la figura de Panamericana Televisión con un fuerte comentario.

“Dijo que tus ojos son hermosos, por lo menos no recibiste un “eres sexy” u otras tantas que recibo de cuando en cuando de parte de tu esposo", indicó Tepha, exponiendo al publicista Luis Cisneros por su actitud en sus chats privados.

¿Qué respondió Mabel Huertas y su esposo ante la denuncia de acosos sexual?

De acuerdo a los publicado por Ojo, la conductora de ATV intentó comunicarse con la mujer que denunció el acoso a Cisneros. “Nosotros hemos buscado a Mabel para que hablar sobre estas cosas y a la chica que denuncia porque dijimos si acá tu te atreves a lanzar la piedra, no escondes la mano luego, a mi me parece que si has hecho una denuncia pública", contó Medina.

"Intentamos buscar a la chica infructuosamente, no lo hemos conseguido, porque si uno hace una acusación así tienes que sustentarla y fundamentarla”, indicó así la presentadora, un día antes que Salazar acepte enseñar conversaciones con el padre de los hijos de Huertas y ella.

No obstante, Mabel habría respondido lo siguiente sobre el caso público, mientras Luis se pronunció así: “También hablamos con Mabel que nos dijo que ya no quería hablar de este tema y menos aún del asunto de su esposo y su esposo sencillamente no respondió, colgó el teléfono, dijo que no iba a hablar”.