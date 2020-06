“Ya no es Esto es Guerra, es Esto es Cultura”: Rosángela Espinoza sobre EEG | VIDEO

Rosángela Espinoza en medio de las críticas por 'Esto es guerra', sorprendió a sus seguidores al mostrar un vídeo donde aparece leyendo el libro de 'Historia Universal'.

Pues, la joven reveló que necesita prepararse para las preguntas de cultura que desarrolla el programa tras haber cambiado un poco el formato que solía mostrar antes el reality.

Rosángela Espinoza defendió así a 'Esto es guerra'

EEG en medio de la polémica por retornar durante el estado de emergencia por el coronavirus, decidieron cambiar el concurso de agilidad y fuerza, a una opción cultural que pueda también brindar ayuda social.

Ante ello, la chica reality al ver que existen competencias relacionadas a historia, afirmó que ahora el programa se llama 'Esto es Cultura'.

Además, la influencer les comentó a sus usuarios en su cuenta de Instagram que el regreso de 'Esto es guerra' ha sido positivo y debe estar preparada para todo.

"Todo es para bien", describió así Rosángela a la historia que publicó. También, recordó: “Mi papá, una persona que le encantaba leer. Siempre recuerdo que de niña me decía que estudie mucho”.

'Esto es guerra' presenta noticiero con noticias positivas

A su vez, como parte de nuevas secciones de EEG, debutaron algunos participantes del reality como conductores de noticias positivas, Pancho Rodríguez y Angie Arizaga.

El presentador Gian Piero Díaz señaló que con esto, el programa busca alejar de la angustia y preocupación a los seguidores ante el estado de emergencia.

Rosángela Espinoza en Instagram alarmó tras revelar algunos síntomas de gripe

Hago las compras, recibo paquetes, tengo contacto con las personas de afuera, además voy al supermercado. Quiero agregar que la semana pasada tuve un poco de tos, entonces me sugestioné y dije ‘puede ser COVID’”, indicó Espinoza en sus redes sociales hace unas semanas.

'La chica selfie' compartió los resultados con sus fanáticos, resaltando que tenía miedo de contagiar a los demás: “Decidí hacerme la prueba de covid para evitar contagiar a los demás, hoy me hicieron la prueba, me tomaron muestra y salió negativo”.“Estoy tranquila, peor me dicen que no es 100% seguro”.