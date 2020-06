Karen Schwarz muestra renovada figura a tres semanas de dar a luz a su bebé | FOTO

Karen Schwarz en medio de la cuarentena, se encuentra feliz por la llegada de su segunda hija, quien la hecho experimentar una nueva faceta en medio de cambios.

Por ello, la conductora reveló a sus seguidores, cuál ha sido su secreto tras su renovada figura que mostró en sus últimas fotografías de su cuenta de Instagram.

Karen Schwarz en Instagram lució su renovada figura

La presentadora emocionada por tener por fin en sus brazos a Cayetana y al lado a su familia brindándole apoyo con los cuidados de su pequeña, publicó una imagen sensual frente a su espejo cautivando a sus seguidores.

Pues, la modelo quiso mostrar y confesar que utiliza una faja materna desde unos días después de haber nacido su segunda hija: "Ustedes me preguntan y yo les doy el dato".

"Acabamos de cumplir 3 semanitas de la llegada de mi gordita. Si bien es cierto todo es importante en esta etapa, nosotras como mujeres seguimos viviendo cambios emocionales y físicos. Solo les puedo decir que uno de mis secretos es apreciar nuestro cuerpo y disfrutar de cada estado que nos regala haber vivido todo un embarazo", sostuvo Schwarz.

Además, contó que luego de su embarazo con Antonia también realizó la misma práctica."Ya llevo 2 semanas y medias usando mi faja, la he probado luego de mis dos embarazos y la verdad es que son súper cómodas. Mamis ahí está el datito".

Por otro lado, la presentadora de Latina recalcó que no hace dieta y se alimenta saludable. “Cero dieta! Nunca he sido bueno haciendo dieta, me encanta comer rico, pero sobre todo al estar dando de lactar tengo que alimentarme bien”, comentó en otra publicación.

Karen Schwarz muestra cómo ha crecido su bebé

A través de una historia en su red social, la modelo compartió un tierno retrato de cómo se veía Cayetana con tres semanas de nacida.