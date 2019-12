¿Tienes canas? Sigue estos tips para lucir espectacular y orgullosa de ellas

Durante mucho tiempo, las canas eran consideradas algo "prohibido", básicamente porque se pensaba que eran signo de vejez o de desarreglo. ¡Pero no hay nada más erróneo que pensar de esta manera! Las canas en el pelo pueden verse súper bien, eso si tienes los cuidados básicos correctos, además de adoptar un estilo moderno, acorde a tu personalidad. Guillermo Segovia, Hair Stylist de Segovia Studio, brindó algunas recomendaciones a la revista Glamour, para que ya dejes los tintes y luzcas la belleza de tus canas de una manera moderna y muy cool.

Cuidados básicos para las canas

Antes que nada, debemos hacer mucho énfasis en que, si tu pelo tiene muchas canas, o ya están empezando a aparecer, ¡es momento de hidratarlo al máximo! "Debes empezar a usar tratamientos hidratantes o mascarillas, una o dos veces a la semana", nos dice Guillermo.

"La cana es un cabello duro o rígido, que pierde muchas propiedades, siendo la principal la pérdida de coloración, pues ya no produce melanina. Es un tipo de pelo que pierde porosidad, por lo que es más impermeable y por eso no agarra con facilidad el tinte. Lo recomendable es hidratarlo constantemente para que tenga suavidad, brillo y que no sea tan rígido, lo cual se logra con mascarillas hidratantes. Primero aplicas tu shampoo, te pones tu mascarilla y la dejas de quince minutos a veinte minutos, ¡y listo! Eso ayuda a que el pelo con canas este suave y brilloso." señala Guillermo.

El shampoo perfecto

Si quieres lucir tus canas de una manera espectacular, debes usar los productos correctos. "Los shampoos que vienen en tono morado o azuloso son tu mejor apuesta; lo que hacen es darle a la cana una tonalidad más plateada, para que se vea más bonito y brillante. En general, hay algunas canas que ya salen blancas, pero hay otras que salen amarillentas. Este tipo de shampoo ayuda a contrarrestar esos tonos amarillos y que se vea un efecto plata.

No debes excederte con el shampoo

Eso sí, cuidado con el shampoo especial para canas. "No es de uso diario; sólo úsalo de dos o tres veces a la semana, con tu shampoo de uso normal", nos advierte Guillermo Segovia. "Si lo usas diario, se puede sobrepigmentar la cana y el pelo quedará ligeramente morado o azul”.

El corte perfecto

Por último, para evitar que tu pelo plateado te haga ver más grande, ¡debes hacerte el corte perfecto! Lo mejor es tenerlo por capas y aplicar cremas para peinar que lo hidraten, además de aplicarte aceite de argán. "También deben cepillarlo con cuidado, porque es un tipo de cabello más frágil (de ahí que hay que fortalecerlo). Debe secarse con una secadora y aplicarse un tratamiento especial en un salón de belleza de vez en cuando; todo eso les ayudará a tener un aspecto más saludable", finaliza el Hair Stylist Guillermo Segovia.