Flor Polo impresiona con el abrigo de peluche esencial para las noches frías de invierno

Flor Polo Díaz así como muchas famosas muestra su gusto por la moda y las tendencias a través de las redes sociales. La hija de Susy Díaz no desentona con sus looks gracias a que cuenta con una personalizada asesoría de imagen y un equipo que se encarga de su hairstyle, make up, outfit y accesorios.

A sus 34 años la ex participante de “El Gran Show” ha logrado renovar su figura y ello lo muestra en cada vestido que luce. No obstante, esta vez, ante el incesante frío de invierno optó por modelar una prenda esencial para mantener a raya las bajas temperaturas del clima.

Flor Polo no descuidó ningún detalle en su look y en suma optó por un estilo ‘glam’ que la hace brillar como toda una celebridad. La adecuada sincronía de sus accesorios, un reloj, unos aretes XL y un anillo de pedrería le dieron un boost a su stylish.

Pero, sin duda alguna, la prenda que resalta y se roba las miradas es el delicado y reconfortante abrigo de peluche negro que utilizó para destacar. Un elemento que podemos incluir en nuestros outfits de noche para mantenernos abrigadas, cómodas y con estilo.

Cabe destacar que le abrigo de peluche es uno de los básicos en el guardarropa y aunque podemos encontrar el mismo modelo en una amplia gama de colores, los tonos más combinables y clásicos son el negro y el blanco.

Ahora si quieres llevar un estilo más sofisticado puedes inspirarte en el look de Flor Polo y combinar dos accesorios, evita no recargar demasiado tu outfit, y un maquillaje que se enfoque en la mirada o en los labios. En este caso Flor Polo decidió darle un delineado más profundo a sus ojos y usar un labial oscuro.