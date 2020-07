Korina Rivadeneira conquista con este sofisticado vestido de satén para retratar su embarazo

Korina Rivadeneira se encuentra en la cuenta regresiva para el nacimiento de su pequeña Lara. Y es por ello que no duda en retratarse durante la dulce espera. Y si bien en otras ocasiones ha mostrado looks más veraniegos para lucir su embarazo, esta vez lo hizo con un look total white.

En Instagram la pareja de Mario Hart compartió algunas instantáneas en las que modeló un extenso vestido blanco de satén en el que brilló con un estilo muy particular en una playa del norte.

La ex chica reality se mostró sonriente con un elegante vestido off shoulders y con un escote en V que delineó su figura y su barriguita de embarazo.

“Envuelta en magia vas llegando como las olas. Y cuando menos lo espere, a mi lado estarás”, escribió la venezolana junto a las imágenes.

Korina Rivadeneira se decanta por un look minimalista, un vestido de un solo color sin muchas aplicaciones o detalles, y que cumple su propósito pues logra encajar perfectamente con el ambiente externo lleno de naturaleza.

En cuanto a los accesorios la modelo prefirió llevar un collar plateado y con un dije pequeño y acompañarlo con una pulsera blanca que lució en su muñeca izquierda. Y siguiendo su estilismo dejó su melena suelta para que mueva junto al viento.

En otros outfits Korina Rivadeneira recurrió a algunas prendas de tonos pasteles para resaltar su belleza natural. Pero, con este look nos demuestra que el blanco es el color que mejor le va y resulta preciso para enseñar su ‘baby bump’.