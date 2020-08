Melissa Loza y su bebé enternecen al lucir el mismo accesorio en sus looks | FOTOS

Melissa Loza comenzó una nueva etapa en su vida luego del nacimiento de su hija. Y es que la llegada de un nuevo integrante a la familia supone algunos cambios en la vida de toda mujer. No obstante, ello no ha provocado que la modelo pierda el estilo y glamour que siempre ha mantenido a través de sus looks cuando estuvo embarazada.

A sus 37 años de edad Melissa lució varios outfits de alta costura para retratar su embarazo y recientemente cuando presentó a su bebé en Instagram lo realizó con un hermoso vestido rosa pastel.

Melissa Loza y el accesorio que también utiliza su hija en Instagram

Algunos meses después la empresaria ha recuperado poco a poco su figura y no ha dudado en compartir algunos bellos momentos junto a su pequeña Flavia. En una de las instantáneas que mostró podemos ver que su pequeña luce un vestido rosa con una vincha rosada del mismo color y con el miso estampado.

Y es que así como Melissa Loza cuida muy bien los detalles en sus looks también busca replicar sus gustos para vestir en su primogénita. Como toda amante de la moda la ex chica reality conoce el poder de los accesorios para realzar cualquier outfit en instantes.

¿Cuál es el look que comparten Melissa Loza y su hija en Instagram?

Es por ello que fiel a su estilo, pues ya en otras ocasiones también ha llevado vinchas y pañoletas, una tendencia que recientemente hemos visto en otras famosas peruanas como Andrea San Martin y Ethel Pozo, compartió el mismo elemento de moda junto a su hija.

Ambas conquistaron en redes sociales con una misma vincha roja que le dieron un ‘upgrade’ a sus looks. Sin duda alguna una postal que le quedará a la modelo para recordar los tiempos en que vestía a su pequeña con outfits fashion, pero, sobre todo, llenos de amor y ternura.