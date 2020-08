Maricarmen Marín impresiona con su último look y la comparan con Selena Quintanilla

Maricarmen Marín mostró en Instagram su cambio de look hace unos días y sorprendió a decenas de sus seguidores en dicha red social. Esta vez la popular “Princesita” compartió un video en el que enseña por completo su look y sus fans no dudaron en compararla con la cantante Selena Quintanilla.

Y es que la cantante de cumbia decidió perfilar su mirada con un flamante cerquillo estilo cortina para enmarcar su rostro. Un estilo que sumado a su extensa cabellera de color oscuro generaron la comparación con la intérprete de “Amor prohibido”.

En este nuevo look Maricarmen Marín eligió una casaca de cuero, una de las prendas atemporales y básicas en el guardarropa que famosas como Melissa Klug también lucen, para darle un aire rockero.

No obstante, la jurado de “Yo soy: grandes batallas” modeló su outfit al ritmo de una canción de cumbia. En el video podemos ver que la conductora de televisión combinó unas leggings en color rojo de tiro alto con un top negro con encaje lleno de pedrería brillante.

Y es que como sabemos Maricarmen Marín gusta llevar prendas luminosas para destacar el tono de su piel y fiel a su estilo no podía dejar pasar este detalle en su más reciente look.

Finalmente y para redondear su ‘style’ empleó un make up para destacar sus ojos y sus labios. Para ello utilizó un delineado ligero que achicó el tamaño de sus pupilas y un labial rojo intenso para darle mayor volumen a esa zona de su rostro.