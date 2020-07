Maricarmen Marín y el impresionante look total red con el que cautiva en redes sociales

Maricarmen Marín es una de las famosas de la televisión que siempre encanta con sus mejores looks brillantes y glamorosos a diario. Pero, hay un estilo particular que la cantante de cumbia suele recurrir y derrocha gran estilo con él.

Nos referimos al look total red pues es uno de las opciones predilectas de Maricarmen para impactar en redes sociales. Por ello hemos recopilado dos de sus mejores outfits con los que demuestra que el rojo es uno de los colores que mejor le quedan a pesar del paso del tiempo.

El primer outfit se trata de un conjunto de dos piezas en el que se luce como toda una bailarina con una extensa falda de tul y un corsé ceñido en un tono melón que lució con un maquillaje glam y un peinado con una ondas ligeras que mostraron su estilo más desenfrenado.

Otro look que no pasó desapercibido entre sus fans fue un look total red en el que lleva un vestido de lentejuelas y transparencias que nos recuerda a sus épocas en Agua Bella. Un outfit que además llevaba pedrería y un profundo escote en V hasta el ombligo que le da un toque sensual.

En cuanto al maquillaje y al peinado la cantante de cumbia optó por uno con diferentes tonalidades plateadas y un labial red que redondeó su look en el que derrocha estilo y glamour. Y si bien sabemos que Maricarmen también apuesta por jugar con diversas tonalidades en sus outfits no cabe duda que el rojo es uno de los colores que mejor resaltan la tez de su piel. ¿Y tú wapa con cuál de sus looks te quedas?