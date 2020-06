Maricarmen Marín nos enseña la importancia de las cejas en los looks de makeup

Maricarmen Marín es un personaje de nuestra farándula al que muchas personas acuden para aprender nuevos tips de belleza.

La cantante y miembro del jurado del programa Yo Soy se ha ganado este espacio en las búsquedas de los usuarios de Instagram gracias a sus publicaciones donde nos muestra nuevos peinados o estilos de maquillaje para ojos oscuros.

Recientemente, la intérprete de ‘Por qué te fuiste’ ha estado ganando comentarios respecto al look que debutan sus cejas. Y es que sus seguidores han notado que ahora Maricarmen las lleva con un acabado más perfilado y definido que le da más definición a su mirada.

No obstante, si bien las cejas de Maricarmen Marín lucen perfiladas y bien definidas estas todavía conservan un aspecto natural que no crea un contraste muy fuerte y duro con su rostro. Si tú también quieres ese ‘eyebrow magic’ no te pierdas este tutorial para cejas y saca le máximo provecho a tu look.