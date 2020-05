¿No sabes cómo lidiar con los pelos rebeldes de las cejas? Estos son los mejores trucos

Las cejas son parte fundamental de nuestro rostro y por ello jamás pasan desapercibidas. Muchas veces resulta complicado mantenerlas bien cuidadas y depiladas pues los pelillos crecen bastante rápido; sin embargo, con una adecuada rutina podremos conseguir nuestros objetivos.

Y si te has inclinado por llevar tus cejas bien definidas, en lugar de un estilo messy, pero últimamente te ha costado mucho doblegar aquellos pelos rebeldes entonces presta atención a estos trucos que te ayudarán a mejorar su aspecto.

Tips para perfilar las cejas

Después de haber depilado y retirado los pelos que no iban acorde a la forma que deseas para tus cejas puede que queden algunos pelos que aún se resisten a estar bajo control.

Si nos encontramos en ese caso podemos echar mano de un producto muy particular como una máscara de gel transparente o cera, los cuales vienen en muchos kits de maquillaje. También sirve algún aceite esencial o incluso la vaselina. La clave está es echar un poco en el cepillo antes de peinar nuestras cejas.

También es bastante común dejar dos o tres pelitos del inicio de la ceja para darle un toque más desenfrenado a tu look. Pero, ten cuidado de no dejar demasiados si tu objetivo es tenerlas bien definidas y pulidas y no tanto del estilo messy.

Tips para que las cejas se vean más gruesas

Si lo que quieres es llenar el espacio vacío de las cejas puedes aprender a maquillarlas en unos simples pasos. Además, puedes usar sérums que te ayudan a fortalecerlas y lograr que crezcan más rápido.

En el caso de la maquillaje puedes seguir un método sencillo y realizar el trazo desde la parte inferior de la ceja hasta subir a la parte de la cien. La idea es que el producto quede más marcado al inicio y que al final quede más difuminado. Si quieres obtener un acabado más natural dale una pasado con un cepillito limpio.