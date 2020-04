¿Cómo lograr que mis cejas luzcan bonitas y perfectas en todo momento?

Estos días en cuarentena pueden convertirse en una oportunidad para ponerle más empeño al cuidado de la piel y rostro. Y es que dentro de nuestro cutis hay un elemento muy importante que jamás pasará desapercibido: nuestras cejas.

Hoy vamos a regalarte unos tips de belleza para mantener ese grupo de pelos a raya de forma sencilla y práctica mientras cumples con tu parte dentro de la lucha contra el nuevo coronavirus y te quedas en casa.

Ya sea que usemos o no maquillaje unas cejas bien depiladas, sin descuidar su forma natural, y cuidadas pueden hacer muchísimo por tu rostro, pues queramos o no siempre se roban el show cuando regalamos una mirada.

Tips de belleza para cuidar mis cejas

Si antes de esta etapa de cuarentena no tuviste la ocasión de acudir a un especialista para que le brinde forma a tus cejas, tranquila, igual puedes aplicar estos tips para tenerlas bien cuidadas.

Sin embargo, recuerda que para obtener un mejor acabado lo ideal sería solo retocarlas estos días en casa. Si no eres muy diestra con las pinzas y no tienes mucha experiencia depilándote no intentes darle forma por ti misma.

Cepíllalas con aceites naturales

Con ayuda de un algodón o un el aplicador de un rímel seco cepilla tus cejas con un poco de aceite de almendras, ricino o de coco.

Si ya tienes la forma de tus cejas bien definidas este trabajo será sencillo y deberás repetirlo todas las noches. El movimiento deberá ser hacia arriba y hacia abajo.

Marca la forma de tus cejas

Te sugerimos depilar el exceso de pelos que podemos notar fuera del marco de las cejas, si es que tenemos más o menos definida la forma de nuestras cejas, lo que comúnmente llamamos chanchitos. Pon un poco de música y comienza a sacar cada pelito sin piedad.

Ahora si lo que buscas es depilar tus cejas como toda una profesional te podemos dar algunos tips, pero ten en cuenta que lo ideal siempre será dejárselo a los especialistas y nosotras solo retocarlas en casa.

Lo primero que deberás realizar será marcar con un lápiz delineador los tres puntos clave del rostro. Con ayuda de otro lápiz colócalo encima de tu nariz de forma vertical y marca un punto en el extremo de la ceja. Después para el arco de la ceja pon el lápiz en la comisura de la nariz, pasa por el iris de tu ojo, y marca un nuevo punto.

Para el último punto ahora deberás poner el lápiz en las comisuras de la nariz y de forma diagonal hasta pasar por la parte externa del ojo. Al final traza el contorno de las cejas y ya puedes comenzar a depilar.

Limpia e hidrata

Para calmar la irritación puedes colocarte unas compresas frías con un poco de infusión de manzanilla o té verde. De esta forma lograrás bajar la hinchazón y sentirás tu piel renovada.