Joven que sufría de bullying por tener una uniceja se convierte en modelo

La belleza no debería generar estereotipos; sin embargo, muchas mujeres sienten que deben cambiar sus rasgos físicos naturales pues sufren de burlas o señalamientos al verse distintas al resto ya sea que tengan un tono de piel más oscuro o una cejas más grandes que el resto.

Tal fue el caso de Sarah Marie Clark, una joven de 18 años, que decidió aceptar la forma natural y el tamaño de sus cejas por lo que no volvió a depilar sus prominentes cejas. Desde entonces comparte sus fotos en Instagram y ha recibido decenas de mensajes de fotógrafos.

Modelo luce sus unicejas en Instagram

La joven nacida en Copenhague, Dinamarca es maquilladora, y ahora también modelo. Ella llevaba años ocultando sus pobladas cejas pues constantemente sufría de burlas. No obstante, en el fondo sabía que podía mantenerlas.

"Siempre supe que podía hacer crecer una mono ceja, pero al igual que todas, siempre la quité sin pensarlo realmente, no pensé que fuera una opción mantenerla", compartió con el diario The Sun.

Asimismo, indicó que si a sus amigos les pareció muy extraño que decidiera dejar de depilarse, su madre fue quien más bien la alentó a realizarlo al decirle: "Puedes teñirte el pelo, puedes cortarte el pelo, no importa, pero no te toques las cejas".

Sarah tomó valor al ver que ya había algunas modelos en Instagram que publicaban sus fotos con unicejas y quiso replicar dicha acción a pesar de sentirse aún insegura.

Es así que desde comenzó a compartir sus propias instantáneas luciendo su uniceja ha recibido diversas solicitudes de fotógrafos.

"Recibo muchos cumplidos, pero, por supuesto, hay algunas personas que lo encuentran ofensivo y tienen la necesidad de decirme qué soy asquerosa", agregó.

Finalmente, Sarah anima a través de sus redes sociales a que otras jóvenes se sientan seguras de sí mismas y confíen su belleza.

"Me siento mucho mejor conmigo misma ahora. Creo que me veo hermosa. La razón por la que lo hago es porque creo que me veo mejor de esta manera", dijo