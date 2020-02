Las cejas naturales y imperfectas marcan tendencia de belleza este 2020

Las tendencias de belleza siempre varían dependiendo de las temporadas, el año y claro, de acuerdo a los temas que se estén tocando actualmente en el mundo.

Este año, debido a la inmensa popularidad que ha ganado el concepto que busca una belleza más simple y genuina, las cejas ‘despeinadas’ y de aspecto natural son el aspecto ‘beauty’ que marcará tendencia este 2020.

Las cejas de silueta pulcra y perfecta, pintadas centímetro por centímetro ya no serán lo más buscado (siguen siendo muy popular, pero por ahora han sido destronadas por otro look).

Lo del momento es llevar las cejas lo más natural posible, siguiendo su forma natural, peinadas sí, pero no a la perfección (tan solo lo necesario para que se vean ordenadas), sin mucho color y con algunos vellitos por los bordes para darle ese look auténtico.

Las cejas ‘al natural’ son parte de esta tendencia que impulsa el look de ‘maquillaje natural’ o ‘no makeup makeup look’ que se caracteriza por llevar poco makeup o usarlo de manera estratégica para que el rostro no se vea muy cargado.

Si quieres llevar este look, solo necesitarás peinar tus cejas con un pincel (porque natural no es sinónimo de descuidado) y fijarlas con un poco de gel transparente y si gustas, añadirles un poco de color pero que no sea muy fuerte ¡y listo!