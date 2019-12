'Brow Lamination', la técnica de belleza para cejas que desplazará al Microblading

Las cejas se han convertido en un aspecto al que todos los amantes de la belleza le prestan mucha atención debido a su importancia al momento de definir y enmarcar el rostro.

Por ello, no es novedad que cada vez haya más tratamientos, productos y técnicas de belleza para dejar las cejas impecables. Uno de los más populares fue el Microblading, un tatuaje cosmético que simula la apariencia de vellos o el Microshading, que consiste en pintar vello por vello para que las cejas luzcan más gruesas y voluminosas, ahora aparece uno nuevo que ya ha conmocionado a muchas famosas de Hollywood.

Se trata del ‘Brow Lamination’, una alternativa que, a diferencia de sus competidores, no requiere del tatuado ni pintar los vellos. También conocido como el ‘alisado de cejas’, es un tratamiento de belleza originario de Rusia que peina, define y alisa los vellos de las cejas por seis semanas. Casi como una keratina pero para las cejas.

Luego de estos pasos se le puede aplicar un tinte si se quiere cambiar el color de las cejas o darles más intensidad, también se puede pueden recortar los vellos o sacar si es necesario. La mejor parte del ‘alisado de cejas’ es que, a diferencia del Microblading o el Microshading, este no es doloroso (pues no es nada invasivo) y no toma ni una hora en realizarse.

Así que ya lo sabes wapa, si buscas darle un nuevo look a tus cejas, ¡podrías considerar este tratamiento de belleza!