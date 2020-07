Johanna San Miguel le sigue los pasos a JLo e impacta con este peinado en tendencia

Johanna San Miguel volvió a la televisión recargada y nos lo demuestra con nuevos y versátiles outfits que estrena a diario durante la emisión de cada programa de ‘Yo Soy: Grandes Batallas’ junto a Maricarmen Marín y Ricardo Morán.

Esta vez la ex conductora de televisión enamoró a su seguidores con un peinado que también hemos visto recientemente en la it girl Jennifer López. Un referente de moda y estilo que sin duda alguna impone tendencias en todo momento.

La también actriz acompañó su outfit que destacaba por una casaca de cuero verde con unos pendientes largos y brillantes y una manicure de color entero. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención en su look fue su voluminoso peinado que recogía toda su cabellera.

Un peinado que resulta preciso para llevar el street style si elaboras moños pequeños o dejas una parte del cabello suelto. Tal como Jennifer Lopez lo realizó en un reciente look que compartió en Instagram. Un estilo de peinado que también hemos visto en la hija de Melissa Klug, Gianella Marquina, que también muestra una predilección por este estilo.

En este caso Johanna San Miguel optó por resaltar su look mediante este peinado pues le agregó un toque más divertido y jovial a su outfit. No olvidemos que los accesorios también juegan un rol importante y es por ello que la actriz aprovechó para llevar unos aretes en forma de estrella.

Asimismo, elaborar este peinado no es muy complicado pues primero debemos dividir el cabello luego elaborar dos colas altas para finalmente enrollarlas y convertirlas en dos moños. Un look que no tiene pierde y que puedes emplearlo en cualquier momento.