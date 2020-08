Christian Domínguez y Pamela Franco presumen su amor con estos outfits de pareja

Christian Domínguez y Pamela Franco son el tipo de pareja que le gusta dejar constancia del amor que se profesan por medio de las redes sociales. Por ello no dudan en subir instantáneas en Instagram para recordarse cuánto se quieren y muchas veces lo realizan luciendo un mismo outfit.

Asimismo, la cantante de cumbia, así como muchas personas, tuvo que celebrar su último cumpleaños desde su casa debido a la cuarentena. No obstante, ello no fue impedimento para se diera algunos gustos, entre ellos llevar el mismo look deportivo que su novio.

Así ambos llevaron el outfit preciso para esta temporada de invierno y confirmaron que la moda 'loungewear' sigue siendo tendencia en nuestro país. En esa línea ambos modelaron un mismo conjunto deportivo en color negro con franjas blancas desde los hombros hasta las muñecas.

La bailarina compartió las imágenes de su onomástico junto a unas emotivas líneas de agradecimiento que dedicó a su familia y a su pareja.

“Agradecer a mi amor bonito q me hace feliz, q me comprende y sobre todo me levanta en mis peores momentos, te has ganado mi respeto, mi admiración y sobre todo mi amor... Te Amo mi hermoso Gracias por tanto, tienes todo lo que yo busco, quiero y necesito. Christian Domínguez, mi príncipe, te amo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, Christian Domínguez también ha realizado lo propio y ha demostrado el afecto que siente por Pamela Franco con esta reciente publicación en el que ambos modelan una misma polera oversize color celeste de la marca Gap.

“Amo llegar a casita después de un día de trabajo, entregas y decir: por fin a descansar con mi princesa. Te amo, pero mucho”, comentó en una de sus últimas publicaciones.