Pamela Franco deja boquiabiertos a sus fans con este atrevido conjunto camel

Pamela Franco tiene un estilo de moda que la mayoría de veces trabaja en función de realzar su lado más sexy. Es por ello que la bailarina siempre opta por outfits ceñidos que destaquen sus curvas.

En ese tono, la pareja del cumbiambero Christian Domínguez comparte frecuentemente con sus seguidores de Instagram los llamativos atuendos que usa en su día a día o para otras ocasiones especiales. No obstante, el outfit que Pamela Franco lució recientemente es el del que todos están hablando.

La integrante de Alma Bella modeló un conjunto de dos piezas, conformado por un crop top de manga larga y una mini falda, ambos en tono camel. Para complementar su outfit, Pamela llevó unos stilettos dorados (similares a su atuendo) que le dieron más porte a su figura.

El outfit de Pamela Franco ha causado sensación entre sus seguidores, quienes no tardaron en bañarla con cumplidos halagando su atuendo y lo bien que luce su figura con este two piece color camel. Sin embargo, a pesar de los comentarios positivos que recibió la cantante, recordemos que ella siempre tiene mucha seguridad en lo que usa ¡y no le teme a las críticas!