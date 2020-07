Mónica Cabrejos da cátedra de moda con flamante vestido rojo que resalta su figura

Mónica Cabrejos sabe que la moda es un elemento importante en su día a día, por ello siempre utiliza outfits que reflejan sus gustos y la hagan sentir bien.

La periodista tiene un estilo urbano muy versátil que le permite experimentar con todo tipo de atuendos dependiendo de su mood o el look que quiera conseguir para una ocasión especial. Este fue el caso del último outfit que Mónica Cabrejos llevó.

La mujer de prensa compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos mostrando el flamante outfit que usó para la conducción de un programa. Mónica Cabrejos deslumbró con un llamativo vestido rojo entallado a su cuerpo, con mangas largas y bombachas. Para acompañar su look, utilizó unos stilettos nude con detalles rosas.

El outfit de Mónica Cabrejos ha causado sensación entre sus seguidores, quienes no dudaron en complementar su look con este atuendo. Y es que la periodista nos demostró el poder del rojo para complementar la piel canela y hacernos lucir más sensuales y poderosas. Además, el corte entallado (pero no demasiado) de su vestido fue perfecto para realzar su figura y darle una apariencia más sofisticada.

Así que ya lo sabes wapa, si quieres un atuendo de alto impacto no dudes en tener en cuenta un vestido u outfit rojo, ya que dependiendo del corte que uses, puedes conseguir diferentes resultados.