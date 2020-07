Mónica Cabrejos realza su mirada con este look de maquillaje y mascarilla glam

Mónica Cabrejos sabe la importancia de usar mascarilla en tiempos de pandemia para frenar el virus, sin embargo esta situación no ha logrado que la periodista abandone su lado glamuroso ni el importe beauty que pone en sus looks.

Por ello, cuando su makeup artist Cynthia Valera,- también encargada de los looks de belleza de otras famosas peruanas como Jazmín Pinedo o Johanna San Miguel-, le propuso un estilo de maquillaje que además de estar en plena tendencia, va de maravilla cuando usamos mascarilla, Mónica Cabrejos decidió darle una oportunidad.

Fue así como ‘La Cabrejos’ compartió en su cuenta de Instagram el resultado final de su look de maquillaje de ojos ‘foxy eye’, un estilo popularizado por celebridades como Kendall Jenner. Actualmente con el uso de las mascarillas, la mirada se ha vuelto el punto focal de nuestros beauty looks, motivo por el cual este tipo de maquillaje, que realza y estiliza la mirada, no podría aparecer en mejor momento.

Para complementar su look de maquillaje, Mónica Cabrejos utilizó una mascarilla de cuerina y piedritas strass para recargarse de brillo y glamour.

De esta manera, la periodista cumple con el uso de mascarilla con este modelo artístico (lee aquí por qué los expertos no recomiendan decorar los cubrebocas) y también está en tendencia con su ¡foxy eye makeup!