¿Maquillaje con la mascarilla? Ten estos tips en cuenta para resaltar tu mirada

La pandemia ha cambiado nuestros hábitos de maquillaje y debido al uso de mascarillas, esto ha hecho que los ojos se conviertan en los nuevos labios. Por ello, ante este nuevo panorama, los expertos de belleza han actualizado sus tips para resaltar la mirada y hacerla el foco de atención.

Pestañas

Cada vez más personas se animan a incorporar pestañas postizas a sus looks de maquillaje para hacer que sus miradas sean aún más llamativas. Si las falsas no son lo tuyo, puedes probar los trucos que siempre funcionan: rízalas y ponles una capa de mascara.

Sombras

Puedes probar colores llamativos que contrasten con tus ojos y los resalten, o estilos como el smokey eye para un look más seductor. El glitter también es una alternativa para hacer que tu mirada llame la atención.

Cejas

Son el marco del rostro y con la presencia de las mascarillas, cobran más protagonismo para definir la mirada. Tips fáciles que puedes seguir para que tus cejas estén fabulosas es peinarlas y pintarlas ligeramente si lo necesitan.

Delineados

Es un gran estilo al que muchas están recurriendo para darle mayor protagonismo a la mirada. Puedes probar un cat eye convencional o animarte a usar color y estilos más gráficos.

Spray fijador

Es considerablemente uno de los pasos más importantes dentro de tu rutina de belleza si usas maquillaje a que este producto ayudará a que todo se mantenga intacto por más tiempo y no manche tu mascarilla.

Así que ya lo sabes wapa, no olvides seguir estos tips de maquillaje si quieres adaptar tu look a las mascarillas anti coronavirus y recuerda, por tu seguridad y la de los demás, no decores, pintes o personalices tu mascarilla para que no afectes su efectividad para cuidarte.