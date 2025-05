Fiel a su estilo caribeño, Claudia no solo acaparó miradas por el reencuentro, sino también por su elección de look: un vibrante estampado floral que desafía la temporada de invierno y revive esta tendencia con mucha personalidad. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, llenando de comentarios y elogios la publicación viral que ya circula por todas las plataformas.