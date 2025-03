Lejos de los reflectores que la hicieron famosa, Claudia continúa evolucionando y mostrando su faceta más auténtica en Instagram. La ex pareja de Dilbert Aguilar no solo comparte su participación en un programa de cocina, sino que también deslumbra con looks llenos de color y elegancia. Desde su natal Iquitos hasta las pasarelas digitales, su estilo sigue marcando tendencia con propuestas que inspiran a sus seguidores. ¿Quieres descubrir más? No te pierdas los detalles en Wapa.pe.