Susy Díaz preocupada contó que Florcita tuvo síntomas del COVID-19 | VIDEO

Susy Díaz sorprendió al revelar que enfrentó un complicado momento cuando Florcita presentó algunos síntomas muy parecidos a lo del coronavirus.

Ante ello, la excongresista se alarmó al encontrarse en Huarmey, auxiliando a su primogénita con medicamentos pese a la distancia.

Hace unos días, la popular figura del entretenimiento pasó una difícil situación cuando su hija le manifestó que se encontraba mal de salud.

Susy Díaz al encontrarse fuera de la ciudad junto a su pareja Walter Obregón, en su desesperación envió medicamentos para toda su familia.

“El otro día Florcita me asustó porque me dijo: ‘mamá me duele la garganta', le dolía el cuerpo. Yo le dije te mando ivermectina de acá de Huarmey que es más barato. Y así fue”, indicó.

Además, acotó: “Mandé cinco frascos para mi mamá, mis hermanos y mi hija, ella (Florcita) no quería tomar porque decía que era feo, así que le dije que se coma un ajo picadito para que le corte los males. Gracias a Dios ya está mejor y ahora la veo en sus redes sociales”.

Tras lo ocurrido, Susy prefiere por el momento mantenerse en aislamiento social para prevenir cualquier contagio.

“Mi hija me dice mamá cuando nos vemos, pero yo le he dicho que aún hay que mantener la distancia. Yo no puedo ver ni a mi mamá ni a mis hermanos. Extraño salir con ella y mis nietos”, precisó a Karibeña.