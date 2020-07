Jazmín y Gino Assereto disfrutaron frente al mar antes de haberse reencontrado | VIDEO

Gino Assereto antes de informarse su retorno al reality de 'Esto es guerra' compartió a través de Instagram una imagen cerca al mar, generando sospechas en sus seguidores de un acercamiento con Jazmín Pinedo, ya que la conductora también expuso una fotografía en la playa antes de ir al canal.

Gino Assereto y Jazmín Pinedo en Instagram se lucen frente al mar

La expareja de Pinedo se pronunció en un vídeo de su red social desde temprano: "Buenos días, ¿cómo están? Yo amanecí súper bien. Voy a trotar un ratito, no más".

Luego de la grabación, el joven le contó a sus fanáticos que llegó hasta este lugar, donde se veía el panorama del mar. "Acá me trajo el trote", sostuvo Assereto.

En la fotografía se pudo ver a Gino con un cuaderno donde había apuntes mientras estaba sentado relajado. Sin embargo, este hecho alertó a los usuarios, quienes apreciaron que unas horas después en la plataforma digital de Jazmín posaba cerca al mar.

La popular 'Chinita' publicó en una historia: "Día largo. Ahora para el trabajo". En el retrato la joven utilizaba un cubrebocas destacando su figura y mostrando su vista en la playa.

Jazmín Pinedo reaccionó así al ver a Gino Assereto de nuevo en EEG

La figura de América Televisión no dudó en mostrar su alegría al ver a Gino frente a cámaras con un nuevo look. Gian Piero Diaz al ver su nueva apariencia le preguntó si se debía en algo particular.

Ante ello, el joven le indicó que no tenía un significado el color de su cabello, sin embargo, le confesó que ha decidido tener cambios en su vida.

Por su parte, la exmodelo le dio una noticia al papá de su pequeña Khalessi. Mira a continuación qué le dijo: