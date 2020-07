Hija de Melissa Klug responde furiosa en redes por su relación amorosa | FOTO

La hija mayor de Melissa Klug se pronunció molesta tras la difusión de su novio en diferentes medios luego que lo presentó oficialmente a través de su cuenta de Instagram con una romántica fotografía.

¿Quién es el novio de Gianella Marquina?

El joven que conquistó a la influencer destaca por medio de su red social como ‘Sad Trash' y se le puede ver que es amante de la música. Pues, la pareja de Gianella compartió fotos tocando la bateria junto a un grupo de rock en un local de Lima.

Pero su romance no sería reciente ya que en diferentes ocasiones 'Sergio', como sus amigos suelen llamarlo en su plataforma digital, ha estado presente en viajes o reuniones de las Klug antes de la cuarentena.

Hija de Melissa Klug indignada de pronunció fuerte sobre su relación

La hija de la ‘Blanca de Chucuito’ utilizó su cuenta oficial para mostrar su indignación frente a los medios por comentar sobre su vida privada, en vez de darle importancia a otros temas de coyuntura.

“Lo siento mucho por generalizar, pero no ha sido solo un diario donde he visto que me mencionan, pues díganme ustedes ¿A quién le importa si tengo enamorado o no? Preocúpense por investigar temas importantes sobre la coyuntura del país, información que realmente aporte a los ciudadanos, en vez de estar suponiendo cosas que no tienen relevancia alguna”, indicó Gianella.

“Es increíble que estemos atravesando una segunda ola de contagios y anden publicando cualquier tipo de noticia. Seriedad y profesionalismo, por favor”, finalizó diciendo tajantemente.

Gianella Marquina y Melissa Lobatón en Instagram se emocionan al ver a Samahara Lobatón

Un detalle que llamó bastante la atención de los usuarios fue que la hija del exfutbolista Abel Lobatón, publicó a través de su cuenta oficial de Instagram el reencuentro que habría tenido con sus dos hermanas, Gianella Marquina y Melissa Lobatón, a las que no veía desde hace varios meses.

Por ello, la mayor de las Klug manifestó en su plataforma digital,“¡Miren esta panza!”, describió Marquina acompañándolo con una conmovedora canción.