Brunella Horna no pudo con la relación de lejos y se fue a vivir a Trujillo junto a Richard Acuña

Brunella Horna decidió cambiar su lugar de residencia e irse a vivir a Trujillo junto a su pareja, el excongresista Richard Acuña.

A través de su cuenta de Instagram compartió una historia donde reveló que están la ciudad de la “Eterna primavera” y que se quedarán un tiempo por el norte.

“Estamos en Trujillo y bueno, ya nos vamos a quedar a vivir acá un buen tiempo, por lo menos este año, este año vamos a estar acá y me encanta, a mí me gusta mucho Trujillo, lo que sí se me hace muy difícil es con el trabajo”, contó la empresaria en sus redes sociales.

Uno de sus seguidores le preguntó por qué tomó esa decisión, la modelo indicó que era su pareja necesitaba estar en Trujillo.

“Porque Richard tenía que estar acá en Trujillo, necesitaba estar acá, así que yo entendí. Yo tuve que organizarme mucho más, de hecho las cosas se me complicaron mucho más, manejar todo de lejos es más difícil”.

Por otro lado, contó que conviven junto con su mascota Josefina y que están súper cerca de casa de su suegra.

Sin embargo, sus fans se quedaron muy sorprendidos ante esta noticia y le siguieron insistiendo el por qué se tenía que mudar ella, si era Acuña el de la necesidad.

“¿Por qué no te quedaste en Lima y dejaste que tu pareja se vaya solo a Trujillo?”, cuestionó un seguidor.

Ante este cuestionamiento, la empresaria se fastidió y contestó: “¡¿Qué?! No, no, no; nosotros hemos tomado la decisión de vivir juntos hace mucho tiempo y también aquí en Trujillo, fue una decisión que tomamos los dos y yo manejo todas mis tiendas, mis negocios desde acá”, respondió.

Asimismo, aclaró que no está en la dulce espera algo que se estuvo especulando en las últimas semanas.