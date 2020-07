Karina Rivera se quiebra en vivo al defenderse tras ataques por su relación | VIDEO

Karina Rivera rompió sus silencio luego de la polémica que generó la esposa de su actual pareja al acusarla de haberse metido en su matrimonio.

Ante ello, la animadora infantil indignada no pudo aguantar quebrarse al aclarar el tema que ha provocado insultos contra ella y sus hijos en Instagram.

¿Qué dijo Karina Rivera?

La conductora dedicó un espacio de su programa 'La ruta del amor' para aclarar el polémico tema que la vinculó la expareja de su actual novio.

“Si me permiten todos en el estudio y en sus hogares también, la semana pasada en la conferencia de prensa que tuve previa al programa, respondí tranquilamente que estoy en una relación. Lo dije porque no tengo nada que ocultar, saben que yo no soy de hablar de mi vida privada y de estar vinculada, mucho menos, a escándalos”, comentó la figura de Latina.

Karina Rivera se quiebra al defender a sus hijos de los ataques por ella

La animadora infantil manifestó que le dolía haber leído diferentes tipos de insultos en la plataforma digital de sus herederos:

“De ayer a hoy me han tildado de todo (...) Han escrito en mis redes sociales, en las redes sociales de mis hijos los mayores insultos posibles que yo haya podido leer alguna vez”, acotó Karina.

A su vez, la conductora aclaró cómo cuándo inició su romance para dejar claro que no rompió ningún matrimonio. “Estoy en pareja desde enero del 2020 con una persona que está separada desde febrero del 2019, no en febrero de este año como se dijo en el reportaje. La información dada en el día de ayer falta a toda la ética. Lamento el daño que han ocasionado a mi familia, soy una mujer que ha construido su vida en base a valores, me encuentro plena y feliz”, finalizó.

¿Quién es la pareja de Karina Rivero?

El hombre que conquistó el corazón de Karina es Alejandro Rodo Iglesias, un hombre que tendría 29 años de casado con Calisto, quien manifestó que tiene tres hijos con él y habrían convivido hasta febrero de este año.