¿Brunella Horna se casará? Modelo contó si está embarazada de Richard | VIDEO

Brunella Horna volvió a generar polémica al presentarse en el programa 'En boca de todos' y manifestar un peculiar mensaje que aumentó las especulaciones de un posible embarazo al verla feliz tras hablar del tema.

A su vez, durante la transmisión en vivo apareció su novio Richard Acuña, quien a señal abierta le declaró su amor a la joven y contó si existen planes de matrimonio.

¿Brunella Horna está embarazada?

Tula Rodríguez fiel a su estilo, no aguantó en consultarle a la empresaria si era cierto que estaba en la dulce espera de un bebé, luego de conocer el conmovedor mensaje que le envió a su pareja por el 'Día del Padre', dando de entender la pronta llegada de un ser.

Pues, Brunella sorprendió a Richard Acuña con una romántica tarjeta donde hablaba en el futuro sobre la llegada de un 'Chemita', generando sospechas en los usuarios.

"Muy pronto lo celebraremos juntos con nuestro Chemita. Sé que será el mejor papá del mundo! Te amamos", escribió la exchica reality, aclarando que 'Chemita' no era un hijo, sino una serie que le gustó mucho a los dos, pero le pondría ese nombre a su heredero.

Aunque en este momento no estaría embarazada Brunella, confesó ilusionada que sí le gustaría tener un varoncito pronto. No obstante, no llegó a convencer a los conductores de América Televisión al ver sus ojos brillantes y sonreír nerviosa ante las preguntas de la llegada de un bebé.

¿Brunella Horna desea tener un hijo pronto con Richard Acuña?

“Es mi sueño, es un sueño realmente yo no digo que no lo quiera ser, tal vez si tú me preguntabas antes, yo decía ‘hay no, todavía no’ todavía soy muy joven, que siempre yo lo decía’; pero la verdad que hoy en día la cuarentena ha cambiado mi chip totalmente y es algo que sí me gustaría, cuando decida ser mamá ustedes van a ser los primeros en saber”, sostuvo la joven.

Brunella Horna en Instagram intenta lavar su ropa y termina manchándola con lejía

Brunella Horna sorprendió a sus seguidores luego de revelar que intentó lavar toda su ropa y terminó manchándola con lejía.

La intención de la modelo era desinfectar sus prendas, pero se le pasó la mano.

¿Brunella Horna y Richard Acuña son las nuevas estrellas de TikTok?

¡Tiktokers! Brunella Horna tiene miles de seguidores en Instagram y está a punto de convertirse en una de las tictockers peruanas más populares, sin embargo asombró a todos sus fans al bailar junto a Richard Acuña.