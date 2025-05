En una reciente emisión de Magaly TV: La Firme, se volvió a tocar el caso de Jessica Newton y su ex pareja, Carlos Morales, padre biológico de sus tres hijos. El programa recordó las impactantes confesiones que dio la directora del Miss Perú cuando participó en El valor de la verdad, donde relató episodios de violencia vividos durante su relación con Morales, que ha vuelto a estar en el ojo público tras sus recientes declaraciones.

“Fue una relación que tuve por 10 años y fue una relación tortuosa, una relación donde el maltrato psicológico fue enorme. Sí (fui víctima de violencia). Alguien que te lastima no te quiere, era lastimada constantemente, era una enfermedad de celos espantosa, una necesidad de controlarme a un punto de saber si me reunía con alguien”, relató Jessica con firmeza.

La empresaria también reveló que tomó la decisión de abandonar definitivamente su hogar con Morales junto a sus hijos para protegerlos, ya que vivían bajo amenazas constantes. “Yo salgo un día corriendo de esa casa y no volví nunca más. (Los defendía) de este señor, de la posibilidad, porque este señor llegó a amenazar a mi madre diciendo que si yo me iba, me iba muerta”, recordó entre lágrimas.