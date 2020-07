Revelan que Sheyla Rojas se fue sin pagar la cuenta de restaurante | VIDEO

En el programa ‘Estás en Todas’, se reveló que Sheyla Rojas se fue sin pagar de un restaurante junto a Patricio Parodi.

¿Qué pasó con Sheyla Rojas y la cuenta del restaurante en la ‘Costa Verde’?

Durante una entrevista, el modelo y chico reality Mario Irivarren confesó que él solo tuvo que pagar la cuenta del local.

La expareja de Ivana Yturbe no dudó en narrar esta anécdota que ocurrió hace ya muchos años.

Mario confesó que se encontró con diferentes amigos como Peter Fajardo, Nicola Porcella y en local en la Costa Verde. Mario resaltó que en el restaurante estaba Patricio Parodi junto a Sheyla Rojas, pero en una mesa diferente.

Recordemos que Mario y Sheyla tenían un romance en esa época.

“Te lo juro, ¿ah no sabían eso? Te cuento todo. Yo estaba con mis amigos y ellos (Pato y Sheyla) en la mesa del costado. Me junté en un momento a tomar con ellos a tomar un par de tragos. Luego me despido y yo pido mi cuenta y el mozo me dice ‘joven, ¿y la cuenta de sus amigos?”.

“¿Ah? ¿no pagaron? tiene que haber un error. Llamo entonces a Nicola y reconoció que hubo un error, yo pagué la cuenta y luego él me devolvió la plata”, mencionó Irivarren.

Pero algunos días después, uno de los trabajadores del local expresó en Twitter que los chicos reality se fueron sin pagar la cuenta.

Mario expresa que fue hasta el local con el voucher para demostrar que sí había pagado, pero el mozo le dijo que los que no habían pagado eran Sheyla y Patricio.

“El mozo me dice ‘su amigo Patricio Parodi con Sheyla Rojas abrieron una cuenta a parte. Pidieron makis, bebidas, esto suma 200 soles y eso es lo que se han ido sin pagar'”, indicó.