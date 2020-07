Rosángela Espinoza confiesa que desea convertirse en mamá pronto

La chica reality Rosángela Espinoza estuvo de cumpleaños y lo celebró en el programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’.

Durante la entrevista, la modelo confesó algunas metas que está logrando, anhelos y proyectos que tiene en mente.

“Me siento de maravilla, me siento muy feliz. Ya no falta nada para graduarme y ese gran sueño de ser una profesional, todas las cosas que me están pasando tengo que agradecerle al que está arriba”, indicó.

Rosángela también compartió con los televidentes de ‘En Boca de Todos’ que desea convertirse en mamá muy pronto y formar una familia. Pero la popular ‘chica selfie’ destacó que desea terminar su carrera primero y luego ya podrá cumplir su sueño de tener un hijo.

¿Quién es Rosángela Espinoza?

Rosángela Espinoza empezó como modelo en el mundo del espectáculo, pero se hizo mucho más conocida desde que ingresó a los realitys de competencia.

La artista fue parte de 'Combate', pero años más tarde ingresó a 'Esto es Guerra'. Hasta el momento, la popular 'chica selfie' sigue en el programa de América Televisión.

Rosángela tuvo una polémica relación con el conductor de radio y televisión 'Carloncho'. A la modelo se le acusó de haberse entrometido en un romance, pero el personaje de radio 'Moda' resaltó que jamás le fue infiel a su expareja y que todo empezó de la mejor manera con Rosángela.