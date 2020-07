Janet Barboza comparte vídeo de Magaly que demostraría que estuvo con su equipo | VIDEO

Janet Barboza impactó a los usuarios de Twitter al publicar una grabación que ponchaba un curioso detalle durante el último programa de Magaly Medina, dando de entender que estuvo acompañada de su equipo de trabajo en su casa luego que confirmó la presentadora dar positivo al COVID-19.

Magaly Medina se pronunció así ante las críticas en su último programa

La figura de ATV luego de haber recibido críticas por grabar su magazine en vivo teniendo coronavirus, decidió presentarse frente a cámaras informando que se encontraba transmitiendo sola en su hogar por su enfermedad.

“Yo les quiero decir una cosa, yo soy una chola terca desde muy chiquita. Y a mí me decían ‘salte de la televisión’, ‘no hagas ese programa’, pero siempre me ha valido tres pepinos (estos comentarios), porque en mi vida he hecho lo que he pensado que es correcto”, sostuvo la conductora de 'Magaly TV La Firme'.

Janet Barboza difunde vídeo de Magaly Medina donde la "desmiente"

Ante ello, la popular 'Rulitos' citó las palabras de Magaly en una publicación, agregando un vídeo que se viralizó en las redes sociales luego de su mensaje donde llamó mentirosa a la periodista.

“Sí, Magaly Medina, eres una chola terca, necia y obstinada. Parece que los espíritus la acompañan en esta transmisión. Te perdí el respeto hace rato, eres digna de no admirar, haz retrocedido e involucionado en tu ocupación. #elreflejodelamesa #Mentirosa #Tezurrasentodo”, indicó la exbailarina en Twitter.

De acuerdo a las imágenes, muestran de cerca el reflejo de la mesa de Medina dejando de entrever que una persona se encontraría detrás de cámaras. El post generó sorpresa en los cibernautas, mientras otros comentaron que estaría acusando a la presentadora sin fundamentos.