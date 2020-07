Jazmín Pinedo sorprende a Gino Assereto con su mensaje tras regresar a EEG | VIDEO

Gino Assereto volvió a ser presentado en 'Esto es guerra' tras varias semanas de ausencia en medio de la cuarentena y la polémica que vivió Jazmín Pinedo cuando fue captada saliendo del edificio donde vive Jesús Neyra.

Pese a lo ocurrido, la conductora del reality demostró su alegría al ver a su expareja, sorprendiéndolo con un inesperado mensaje en vivo.

Jazmín Pinedo reaccionó así tras ver a Gino Assereto de nuevo en EEG

La figura de América Televisión no dudó en mostrar su alegría al ver a Gino frente a cámaras con un nuevo look. Gian Piero Diaz al ver su nueva apariencia le preguntó si se debía en algo particular.

Ante ello, el joven le indicó que no tenía un significado el color de su cabello, sin embargo, le confesó que ha decidido tener cambios en su vida.

Por su parte, la exmodelo le dio una noticia al papá de su pequeña Khalessi. Mira a continuación qué le dijo:

Gino Assereto borro sus fotos románticas con Jazmín Pinedo en Instagram

Gino Assereto decidió tomar una radical decisión luego de transmitirse unas imágenes de su expareja Jazmín Pinedo saliendo rápido del edificio de Jesús Neyra.

Al parecer, esto habría dejado impactado a Gino Assereto, quien terminó borrando todas las fotos románticas que tenía con Pinedo. Sin embargo, dejó en las que aparece junto a su hija.

Jazmín Pinedo en Instagram rompe su silencio tras sus polémicas imágenes

Tras la revelación del video en el programa de Magaly Medina, la modelo no había dicho absolutamente nada respecto a la situación, pero ahora utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje.

En su cuenta oficial, la conductora de ‘Esto es Guerra’ reveló un video en donde baila una canción que resalta su soltería:

“No quiere saber de amores, ya enterró sus emociones. En casa nadie la espera: sola, suelta y soltera”, bailó bastante feliz a modelo.