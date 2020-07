Hijo de Arturo Peniche y la esposa embarazada del joven dieron positivo al COVID-19

El hijo del famoso actor de melodramas, Arturo Peniche, reveló por medio de su cuenta de Instagram que se contagió del coronavirus junto a su esposa Kris Cid que está embarazada.

Ante ello, Brandon Peniche difundió un conmovedor vídeo explicando cómo ocurrió lo sucedido y cuál era su estado de salud de su bebé de 1 año y 7 meses.

Hijo de Arturo Peniche al lado de su esposa confesar así que dieron positivo al COVID-19

Los jóvenes esposos difundieron una grabación por medio de su red social contando que llegaron a contraer el virus. A su vez, Brandon en un enlace en vivo con 'Venga la alegría' contó que al realizarse una tercera prueba recién dio positivo.

El hijo del primer actor mexicano estuvo cerca de un mes sintiéndose mal, pese al haber salido negativo en dos éxamenes, decidió aislarse para no poner en riesgo a su pareja ni a su pequeña Alessia.

"Cuando me sentí mal, hace casi un mes, me hice la prueba. Me guardé por 9 días y me hice otra prueba y salió también negativa", indicó el heredero de Peniche. Sin embargo, la presentadora al presentarse mal se sometió a una examen y le indicaron que tenía coronavirus con sus seis meses de gestación.

¿El bebé de Kris Cid y Brandon Peniche tiene coronavirus?

Cid dijo que su médico no anticipa que el bebé que espera se afecte con el COVID-19 y en el caso de Alessia, su pediatra recomendó no someterla al examen por su edad.

Pese a todo, los mexicanos se mantienen optimistas lidiando con los síntomas como la falta de energía y el fuerte dolor de cabeza. Además, revelando que no saben cómo se contagiaron.

Bautizo de la bebé de Brandon Peniche en Instagram

Las imágenes del especial momento que se organizó a fines del año pasado, fueron difundidos por los seguidores de la pareja de esposos, donde se pudo ver a la pequeña junto a sus padres y abuela. A su vez, el evento se realizó en una iglesia ubicada en el sur de México.

Entre otros hechos destacados, Brandon se encargó de sostener a su bebé durante el sacramento. Luego, en el área de la fiesta, cuando uno ingresaba enternecía al ver los grandes arreglos florales y la hermosa decoración.