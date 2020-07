Hija de Patty Wong se solidariza rescatando a perros abandonados | VIDEO

Patty Wong durante los últimos días se ha convertido en una de las mujeres peruana más queridas y aguerridas por su desempeño como empresaria solidaria tras haber surgido desde la pobreza extrema.

Pero no solo la exmodelo demuestra su bondad, su hija a través de su cuenta de Instagram hizo una invocación a los usuarios para ayudar a perros abandonados, mientras se encarga de buscarle un hogar.

Hija de Patty Wong pide ayuda para los perros que rescata

La joven por medio de una historia en su red social se manifestó con un conmovedor mensaje sobre el trabajo que realiza junto algunos albergues por los caninos de las calles.

"Tenemos 9 albergues que nos están apoyando con llevarse un perrito cada uno y son 10 necesitados que nos apoyen adoptando o acojiéndolo temporalmente hasta encontrarle dueño", sostuvo la Ariadne.

"Para cualquier donación hacia los perritos que rescataremos, las cuentas son esta: recuerden que apenas rescatamos tenemos que llevarlo a un veterinario que nos ayude con precios más bajos para poder tener a los perritos sanos y así puedan estar en hogares y albergues", acotó la adolescente.

En la imagen registró sus números de cuentas para los interesados en aportar a la causa que realiza hace un tiempo.

Patty Wong entre lágrimas destacó la solidaridad de su hija

Ariadna Fachín en una entrevista con 'En boca de todos' confesó la linda relación que tiene con su mamá tras heredar sus valores que los ejecuta en su vida diaria.

"Es una bendición, de verdad no sé si es el universo que me puso una mamá así, pero sin ella no sería realmente la persona que soy. Ella es a quien volteo a ver si necesito algo y siempre está ahí, eso es lo que más valoro", declaró emocionada la hija de Patty Wong.