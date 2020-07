Gino Assereto tras desplante a Jazmín: "Quise demostrar lo que sentía” | VIDEO

Gino Assereto generó polémica al retornar al programa de 'Esto es guerra' y no saludar a Jazmín Pinedo cuando sí lo hizo con Gian Piero Díaz pese al distanciamiento social que deben respetar.

Ante lo ocurrido, el chico reality manifestó el motivo de su actitud luego que borrara las fotos románticas con su expareja en su red social, luego que fue captada saliendo del edificio donde vive Jesús Neyra.

¿Qué dijo Gino Assereto sobre Jazmín Pinedo?

El modelo rompió su silencio después de terminar el programa de EGG para aclarar cuál era su situación sentimental con la mamá de su pequeña Khaleesi.

Ante ello, Gino manifestó que no quiso hacerle ningún desplante a la presentadora: “Me presentaron, estaba con toda la euforia, la felicidad, que salí, me quité la capa, iba a abrazar a Piero y me dijo: ‘oye cuidado', y yo me había olvidado (…)".

Además, acotó: "En ningún momento hubo una mala intención, ganas de generar un desplante o algo malo, siempre quise demostrar en el momento lo que sentía”.

“La prensa puede decir mil cosas, puede opinar porque están en todo su derecho de hacerlo, pero es tedioso aclarar todos los días que yo estoy y que todo está bien. Es incómodo no solo para mí, sino también para la china. Sería chévere que dejen de lado las especulaciones, pero tendré que soportarlo”.

“Sí lo hice, lo que pasa es que de lejos por todo lo que está pasando. Yo siempre estuve bien con ella, además siempre nos va unir nuestra linda Khalessi. Les pido que no vean fantasmas donde no hay y tampoco especulen”, recalcó el hermano de Jota Benz.

Jazmín Pinedo reaccionó así al ver a Gino Assereto en 'Esto es guerra'

La figura de América Televisión no dudó en mostrar su alegría al ver a Gino frente a cámaras con un nuevo look. Gian Piero Diaz al ver su nueva apariencia le preguntó si se debía en algo particular.

El joven le indicó que no tenía un significado el color de su cabello, sin embargo, le confesó que ha decidido tener cambios en su vida.

Por su parte, la exmodelo le dio una noticia al papá de su hija. Mira a continuación qué le dijo: