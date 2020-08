Natalia Salas apuesta por este lindo accesorio en tendencia para innovar su look pre mamá

Natalia Salas es una actriz que enamora con su carisma y sentido del humor el cual también se refleja en los variados looks que luce en redes sociales. Y más aún ahora que la ex participante de “Al fondo al sitio” se encuentra en la dulce, muestra sus nuevos estilismos.

En Instagram la ex conductora de televisión nos ha demostrado que puede pasar de un look casual, cómodo y de diario a un look más glam sin problemas. Esta vez Natalia decidió emplear un accesorio para darle un boost a su stylish.

Cuando compartió la noticia del sexo de su bebé ella empleó una blusa azul con un top negro por dentro, unos pantalones a rayas y unas combat boots que nos dieron luces de sus gustos en el mundo de la moda.

Manteniendo este look ‘grunge’ y divertido Natalia Salas develó su último look pre mamá para resaltar su felicidad por la pronta llegada de su hijo. En la instantánea podemos ver que la actriz luce una casaca de cuero, una prenda versátil y camaleónica que la convierten en un imprescindible del guardarropa.

No obstante, el elemento que llamó más la atención fue el accesorio en tendencia que utilizó. Para darle un ‘boost’ a su oufit empleó una vincha negra con incrustaciones de perlas que le dieron un toque fresco y juvenil a su look.

Un estilo divertido y jovial que la futura mamá primeriza mantiene como parte esencial de las publicaciones que realiza en su cuenta de Instagram y que vemos reflejado en su stylish, el cual no dudamos perdurará en sus próximos outfits pre mamá.