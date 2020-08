Juliana Oxenford luce vestido baby blue para un sublime look de maternidad

Juliana Oxenford no deja de deslumbrar a sus seguidores con los dulces atuendos de maternidad que utiliza en la conducción de su programa televisivo, mientras espera la llegada de su segundo hijo.

Si hablamos del estilo de moda de la periodista, sabemos que la conductora de ‘Al estilo Juliana’ tiene un look simple y moderno que se caracteriza por incorporar patrones, colores llamativos en outfits que enmarcan su figura. Eso sí, un modelo que a Oxenford le encanta lucir tanto en invierno como en verano, son los vestidos y eso no ha cambiado durante su embarazo.

Recientemente, la periodista compartió en su cuenta de Instagram una foto del look que usó para su programa junto a un mensaje sobre cómo está llevando su embarazo hasta el momento. “Me paro, me siento, me vuelvo a parar. La panza cada vez pesa más y el bebé a esta hora no para de moverse (parece que el tema político lo pone de mal humor)...jajaja. Ya falta poco, el lunes entro a la semana 30 así que paciencia y buen humor”, escribió Juliana Oxenford.

El outfit de Juliana Oxenford fue simple pero no falló en deslumbrar. Este consistió en un vestido de escote en ‘V’ (un poco al estilo off shoulder), con mangas ¾ y volantesl, color baby blue, un tono que le sentó de maravilla.

El baby blue es un color muy popular en el mundo de la moda ya que nos da un look sublime, dulce y radiante que en este caso, fue el complemento ideal del vestido con elementos románticos que lució Juliana Oxenford. ¡No cabe duda que este outfit de maternidad es uno de sus mejores elecciones hasta el momento!