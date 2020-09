Francisca Aronsson deja atrás look infantil y apuesta por un corte de cabello en tendencia

Francisca Aronsson es una joven actriz que está abriéndose paso en el mundo actoral y que como toda adolescente va probando nuevos estilos en su día a día. La protagonista de “Margarita” renovó su look con un nuevo corte de cabello que resulta perfecto para la llegada de la primavera.

En Instagram la actriz de “Te volveré a encontrar” compartió con todos sus seguidores unas postales donde podemos apreciar el nuevo look de la peruana que a su corta edad ya es una influencer en redes sociales.

Anteriormente y durante mucho tiempo Francisca Aronsson optó por llevar su extensa melena lacia y suelta. Un clásico peinado por el que muchas chicas hemos pasado en la infancia y quizá todavía mantengamos si es que preferimos mantener un mismo estilo.

No obstante, con la llegada de la adolescencia es normal querer probar nuevos looks y cortes de cabello. Y Francisca Aronsson no es ajena a ello. Así podemos ver que la actriz de 13 años decidió recortar su cabellera castaña para reducirla a la mitad y llevar un corte midi.

Además, la joven le agregó un detalle que anteriormente no había llevado, un cerquillo estilo flequillo que acompañó su renovado look.

Y es que llevar el cabello corto tiene muchísimas ventajas, sobre todo, en la temporada de calor cuando muchas veces tener mucho cabello puede resultar algo abrumador. Además, se pueden elaborar diversos looks si le agregamos onditas surferas o si probamos peinados con trenzas y moños. Así que si estabas pensando en cambiar de look puedes animarte así como Francisca Aronsson por esta tendencia del cabello a la altura del hombro para darle un ‘refresh’ a tu estilo.