Francisca Aronsson impone estilo con estos looks para llevar las combat boots en invierno

Francisca Aronsson es una de las actrices peruanas que derrocha talento y encanta con su particular estilo pues así como otras jóvenes de su edad gusta llevar outfits a la moda.

En Instagram la joven, quien se encuentra en España pues forma parte del elenco de la última serie de Amazon Prime Video “El Internado: Las cumbres”, compartió algunas postales modelando dos looks precisos para llevar las ‘combat boots’ con mucho style.

Así como otros personajes del medio local Francisca Aronsson no se pudo resistir ante el calzado atemporal que va bien con todos los looks. La protagonista del filme “Margarita” nos muestra dos formas efectivas, y que no tienen pierde, para combinar las aclamadas botas de combate.

En un primer look la joven apostó por unos pantalones con un estampado militar y un top negro en el que las botas se mimetizan perfectamente con el outfit. Además, y para darle un toque más ‘grunge’ añadió una pañoleta oscura y unas gafas de sol para redondear su stylish.

Para su segundo look Francisca Aronsson optó por reciclar el mismo top, una prenda básica para crear un sinfín de outfits, y cambiar el pantalón por una falda con el mismo estampado. En ambos estilos las ‘combat boots’ calzan muy bien con la imagen que se busca proyectar.

Y es que si bien este tipo de calzado se puede combinar con faldas y panties negras para llevarlas en su versión menos rústica también podemos hacer honor a sus orígenes para lucir las botas de combate en su máxima expresión. ¿Y tú wapa cómo prefieres combinar tus ‘combat boots’?