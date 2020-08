María Pía Copello se inspira en JLo y conquista con una minifalda a los 40 años

María Pía Copello es una de las famosas peruanas que posee un gran estilismo para vestir y a sus 42 años ha demostrado que no hay prenda ni tendencia que se le escape para crear nuevos outfits, sobre todo, en esta temporada de invierno.

En Instagram, esta vez, la ex animadora infantil se lució con un cautivador look en el que, además, y así como Jennifer López, nos revela que no existe un límite de edad para llevar la minifalda si la combinamos apropiadamente.

En este caso María Pía Copello optó por modelar un look de invierno con una minifalda de tela en color negro con unos botines del mismo tono y una chompa camel de manga ¾ para mantenerse cómoda y abrigada.

Además, le agregó una correa para acentuar su cintura y crear una división entre sus prendas. De esta forma la ex conductora de televisión nos muestra su más reciente look en el que se luce e impone moda con una minifalda.

Hace unas semanas JLo había sorprendido al ser captada junto a su pareja durante un paseo con un preciosos conjunto blanco con detalles negros de Chanel. La cantante de ‘Let’s get down’ evitó los modelos tradicionales (cuero o denim) y prefirió llevar el estilo tweed.

Un estampado que los expertos en moda recomiendan sugieren como alternativa para que las mujeres mayores apuesten por minifaldas es el print de pata de gallo. En este caso María Pía Copello optó por llevar un estilo más clásico para modelar su outfit de invierno.

De una u otra forma ambas famosas apuestan por estilos distintos, pero se lucen con una misma prenda, la minifalda, y no temen llevarla a donde sea que vayan y durante todas las estaciones del año. ¿Y tú wapa con cuál de los styles te quedas?